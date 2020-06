DGAP-News: co.don Aktiengesellschaft / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung co.don Aktiengesellschaft: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 05.06.2020 in Berlin mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG 2020-06-03 / 15:05 Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. co.don Aktiengesellschaft Teltow ISIN DE000A1K0227 / WKN A1K022 Absage der außerordentlichen Hauptversammlung Die für den 05. Juni 2020 um 10.00 Uhr MESZ einberufene außerordentliche Hauptversammlung aufgrund der Verlustanzeige des Vorstands gemäß § 92 Abs. 1 AktG der CO.DON AG, Teltow, wird, da die Voraussetzungen nicht mehr vorliegen, hiermit abgesagt. Die im Bundesanzeiger am 29. April 2020 bekannt gemachte Einladung zur Hauptversammlung ist damit gegenstandslos. Teltow, im Mai 2020 *CO.DON AG* _Der Vorstand_ 2020-06-03 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: co.don Aktiengesellschaft Warthestraße 21 14513 Teltow Deutschland E-Mail: strothmann@aaa-hv.de Internet: https://www.codon.de/index.php Ende der Mitteilung DGAP News-Service 1061885 2020-06-03

June 03, 2020 09:05 ET (13:05 GMT)