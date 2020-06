Hamburg (ots) - Grüne Aktienfonds, die nach ökologischen Auswahlkriterien investieren, sind auch in Krisenzeiten erfolgreicher als viele konventionelle Geldanlagen. Das hat eine neue Untersuchung des Fachportals Ecoreporter ergeben. Als bester Fonds hat sich der Fonds GreenEffects erwiesen, mit einem Plus von 23,9 Prozent Wertzuwachs in den vergangenen zwölf Monaten.Der Referenzindex MSCI World als internationaler konventioneller Maßstab erzielte nach Angaben von Ecoreporter im gleichen Zeitraum nur ein Ergebnis von 5,8 Prozent."Die nachhaltigen Fonds präsentieren sich in der Corona-Krise bislang robuster als herkömmliche Fonds: Sowohl auf Monats- als auch auf Jahressicht haben sie sich im Schnitt um mehr als einen Prozentpunkt besser entwickelt als der MSCI World Index", berichtet Ecoreporter. "Auch langfristig betrachtet haben sich die meisten nachhaltigen Fonds gut entwickelt und als attraktive Geldanlage erwiesen."Pressekontakt:Peter KuchenbuchGreenEffectsLübeckertordamm 1-320099 HamburgTel. +49 (0)40-386080-30Email: peter.kuchenbuch@securvita.dewww.greeneffects.deOriginal-Content von: GreenEffects / SECURVITA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/38571/4613299