Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Berlin/Freilassing (pts029/03.06.2020/15:10) - Mit dem Ende der Ausgangsbeschränkungen und der Öffnung vieler Geschäfte sind Unternehmen gefordert, ihre Mitarbeiter und Kunden bestmöglich zu schützen. Viele Institutionen empfehlen Schutzmasken, um das Risiko von Tröpfchen-Infektionen zu minimieren. ACE Instruments bietet im Sortimentsbereich "Infektionsschutz" jetzt ein kontaktloses Infrarot-Thermometer zur flächendeckenden Eingangskontrolle. Das Fieberthermometer misst in kurzer Zeit kontaktlos die Körpertemperatur einer großen Zahl an Personen - ohne den Einsatz eines zusätzlichen Mitarbeiters! Die Testperson stellt sich in einem Abstand von ca. 10 cm vor das Gerät, worauf das Gerät innerhalb von nur einer Sekunde die Körpertemperatur anzeigt. Bei Fieber gibt das Gerät einen akustischen Alarm aus, sodass sich das innovative Produkt perfekt als kostengünstige Eingangskontrolle eignet. Das System wurde im Berliner Erfinderladen auf Herz und Nieren getestet und ins Sortiment aufgenommen. "Wir finden die Erfindung zeitgemäß und sinnvoll und werden der ACE bei der Vermarktung zu Seite stehen", so Marijan Jordan, Geschäftsführer des Erfinderladens. Sasa Galic von ACE Instruments merkt an: "Das kontaktlose Fieberthermometer übererfüllt die strengen europäischen Qualitätskriterien. Schnelles und kontaktloses Fibermessen ist die erste Verteidigungslinie gegen eine Verbreitung von COVID-19." Das präzise Infrarot-Thermometer eignet sich für alle Orte, wo viele Menschen rasch und einfach getestet werden sollen. Zu den Kunden zählen Supermärkte, Schulen, Universitäten, Altenheime, Kosmetik-Studios, Arztpraxen und natürlich Krankenhäuser. Auch im Büroalltag sorgt das Gerät für eine erhöhte Sicherheit: Kranke Mitarbeiter können leichter identifiziert und nach Hause geschickt werden. "Wenn wir eine zweite Welle und die enormen wirtschaftlichen Auswirkungen verhindern wollen, müssen wir alle Mittel nutzen", davon zeigt sich ACE-Produktmanager Galic überzeugt. Produkt-Link: https://www.ace-technik.com/product/ace-infrarot-thermometer-kontaktloses-fieber thermometer-perfekt-als-eingangskontrolle.47947.html Die Jmw Innovation Gmbh betreibt den Erfinderladen in Berlin und Beratungsbüros in Salzburg und Berlin. Dort hilft man privaten Erfindern und Unternehmern bei allen Schritten der Realisierung einer Erfindung. http://www.erfinderladen.com & http://www.erfinderberatung.com ACE Instruments ist eine Marke der ACE Handels und Entwicklungs GmbH mit Sitz im bayrischen Freilassing. Das Unternehmen ist Pionier für Produkte aus dem Bereich des Arbeits- und Infektionsschutzes sowie der Alkohol-, Drogen und Gasmesstechnik. http://www.ace-technik.com Für ein persönliches Interview, einen Drehtermin oder weiteres Bildmaterial stehen wir jederzeit zur Verfügung. (Ende) Aussender: JMW Innovation GmbH Ansprechpartner: Marijan Jordan Tel.: +49 (0)1577 4443454 E-Mail: jordan@jmw-innovation.com Website: www.jmw-innovation.com Quelle: http://www.pressetext.com/news/20200603029

(END) Dow Jones Newswires

June 03, 2020 09:10 ET (13:10 GMT)