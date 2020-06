HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Flatex nach Zahlen von 36 auf 41 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Nachdem das erste Quartal ein Rekordquartal gewesen sei, habe sich der beeindruckende Wachstumstrend des Online-Brokers auch im zweiten fortgesetzt, schrieb Analyst Christoph Greulich in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er verwies zudem darauf, dass sich Flatex im strenger regulierten Prime Standard der Deutschen Börse listen lassen wolle. Dies stärke auch den Schutz von Minderheitsaktionären im Falle einer Übernahme./ck/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.06.2020 / 16:44 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000FTG1111

FLATEX-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de