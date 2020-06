Nach dem Pandemie-bedingten Stopp der Arbeiten geht es bei der HPA-Fabrik von Altech Chemicals in Malaysia nun wieder weiter. Die Behörden gaben grünes Licht, was auch die Aktionäre von Altech Advanced Materials erfreuen dürfte.

Regierung gibt grünes Licht

Seit März standen auch in Malaysia fast alle Bänder still. In Folge der Pandemie hatte die Regierung die Schließung aller nicht wesentlichen staatlichen und privaten Geschäftsgebäude beschlossen. Und somit hieß es auch für Altech Chemicals erst einmal Stopp. Die Australier bauen in Johor, vor den Toren Singapurs, ihre erste Fabrik für hochreines Aluminiumoxid, kurz HPA. Die Arbeiten mussten also gestoppt werden, doch nun geht es weiter. Wie das Unternehmen mitteilte, hat die malaysische Regierung eine Lockerung der Beschränkungen angekündigt, allerdings nur nach vorheriger Genehmigung. Dieses "okay" hat Altech Chemicals nun erhalten, so dass die Arbeiten an der Fabrik fortgesetzt werden können. Natürlich müssen auch hier die erforderlichen COVID-19-bezogenen Arbeitsplatzstandards eingehalten werden. ...

