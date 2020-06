Nasdaq-100 - Erst Sell-off, dann Short-Squeeze

Bastian Galuschka,

In der vergangenen Woche warfen wir bewusst an dieser Stelle einen Blick auf den Wochenchart des Nasdaq-100 Index. Und nach zwei Handelstagen kann man sagen, dass sich dieser Schritt mehr als ausgezahlt hat. Denn der Index drehte tatsächlich im wichtigen Unterstützungsbereich um 8.170 Punkte wieder nach oben, ja schoss gestern förmlich nach oben. Es ist der vielzitierte Bumerang-Effekt. Was schnell fällt, kommt auch meist schnell wieder zurück.

Wie so oft in diesen Situationen, entscheidet aber nicht die erste Gegenbewegung über die weitere Ausrichtung, sondern vielmehr die weiteren Konsolidierungen. Erst wenn höhere Tiefs in Verbindung mit weiteren Hochs entstehen, kann sich ein neuer Aufwärtstrend bilden. Die Abrisskante bei 8.910 Punkten dient als Widerstand. Weitere Hürden lassen sich bei 9.000 und 9.195 Punkten nennen.

Rücksetzer treffen bei 8.600 Punkten und 8.432 Punkten auf Unterstützung. Im übergeordneten Bild bleibt die Marke von 8.170 Punkten wichtig. Dort laufen im Wochenchart wichtige Supports zusammen. Neue Tiefs unter 8.133 Punkten würden dagegen ein deutliches Verkaufssignal bedeuten, welches nicht nur Kurse unter 8.000, sondern auch unter 7.000 Punkten im weiteren Jahresverlauf möglich machen würde.

Nasdaq-100 in Punkten im Tageschart: 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 26.11.2019 - 02.03.2020. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants

Nasdaq-100 in Punkten im Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.03.2015 - 02.03.2020. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants

