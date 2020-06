FRANKFURT (dpa-AFX) - Weitere Signale für eine Belebung der Weltwirtschaft in Zeiten des Coronavirus haben den deutschen Aktienmarkt am Mittwoch stark angetrieben. Der Dax legte im Tagesverlauf immer weiter zu und stieg am Nachmittag um 3,35 Prozent auf 12 424 Punkte. Der EuroStoxx 50 als Leitindex für die Eurozone rückte um 3 Prozent auf 3255 Zähler vor.



In China hatte sich die Stimmung in den Dienstleistungsfirmen im Mai überraschend deutlich aufgehellt. Der von der Mediengruppe "Caixin" und dem Forschungsinstitut IHS Markit erhobene Einkaufsmanagerindex deutet wieder auf eine Expansion hin. In den USA übertraf eine ähnliche Umfrage im Mai ebenfalls die Erwartungen des Marktes./bek/mis

