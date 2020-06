Auch in den vergangenen Tagen konnte unser Dachwikifolio PLATOW Best Trader Selection den Aufwärtstrend fortsetzen, ohne dabei eine ähnliche Dynamik wie der DAX zu entwickeln. Unter dem Strich ging es auf Wochensicht um 1,3% nach oben, während der deutsche Leitindex um 5,5% gestiegen ist. Die Outperformance seit dem Start im November 2015 beträgt dadurch aktuell noch 6,7 Prozentpunkte.Wie schon in der Vorwoche litt zum Beispiel auch diesmal das übergeordnet sehr erfolgreiche wikifolio Tradingchancen deutsche Aktien (minus 2,1%) von Joachim Köngeter unter dem scheinbar nicht zu stoppenden Aufschwung an den Märkten. Der Trader sichert seine Depotwerte des Öfteren mit einem zweifach gehebelten ETF auf den Short DAX ab. Ein solcher Hedge wurde auch Mitte der vergangenen Woche aufgebaut. Unter Berücksichtigung des Hebeleffekst hatte die Position ein Gewicht von über 40%, der nur ein Aktienbestand von 20% gegenüberstand. Diese Rechnung ging nicht auf. Das Wochenminus des wikifolios hält sich mit 2,3% aber in Grenzen, was auch an der deutlichen Reduzierung der Short-Position heute Vormittag und der leichten Erhöhung der Aktienquote liegt. Der erfahrene Trader begründet diese Maßnahme in einem seiner stets lesenswerten Kommentare wie folgt: "Der Aktienmarkt wird momentan überflutet von Liquidität. Die fundamentalen Rahmenbedingungen ...

