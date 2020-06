NEW YORK (dpa-AFX) - Starke Quartalszahlen und ein ebensolcher Ausblick haben die Kursrally von Zoom Video am Mittwoch weiter befeuert. Mit 220,90 Dollar markierten sie abermals eine Bestmarke. Zuletzt legten sie noch um 5,2 Prozent 218,90 Dollar zu. Zum Wochenauftakt hatten sie erstmals die 200-Dollar-Marke übersprungen.



Das beeindruckende erste Geschäftsquartal habe die Voraussetzung geschaffen für den neuen starken Jahresausblick, sagte David Madden, Analyst bei CMC Markets UK. Händler seien ganz klar "bullish" für Zoom. Die Corona-Pandemie habe Zoom extrem bekannt gemacht, so Madden mit Blick auf die sozialen und wirtschaftlichen Beschränkungen, die Home Office und soziale Distanz forciert hätten.



Dies werde irgendwann auch wieder anders sein, wenn die Menschen wieder wie gewohnt zu ihrer Arbeit gehen und sich treffen könnten. Zoom könnte dann erst einmal eine schwächere Nachfrage erleben. Insgesamt habe sich das Unternehmen aber einen hervorragenden Markenruf erarbeitet und die Nachfrage sollte in den weiteren Jahren eher wieder steigen, glaubt Madden.



Der Anbieter von Software für Video-Konferenzen hatte am Vorabend nach Handelsschluss über ein außerordentlich starkes erstes Geschäftsquartal berichtet. Zugleich hatte das erst im April 2019 zu 36 US-Dollar je Aktie an die Börse gegangene Unternehmen seine Umsatzprognose für das Gesamtgeschäftsjahr 2020/21 verdoppelt.



Das Analysehaus RBC empfiehlt nun die Aktie zum Kauf bei einem auf 250 Dollar verdoppelten Kursziel. Zoom habe ein historisches, bahnbrechendes Quartal hinter sich, gab sich Analyst Alex Zukin in seiner aktuellen Studie enthusiastisch. Die Aktie sei bereits stark gelaufen, doch vor dem Hintergrund der starken Umsatzperspektiven könnten Anleger weiter Geld mit ihr verdienen, glaubt der Experte./ajx/he

