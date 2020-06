Von Anthony O. Goriainoff

BARCELONA (Dow Jones)--Ahold Delhaize verstärkt sein unter der Marke Food Lion geführtes US-Geschäft mit 62 Supermärkten in North und South Carolina sowie in Georgia. Verkäufer ist Southeastern Grocers, der sie gegenwärtig unter den Namen BI-LO und Harveys Supermarket führt, wie es in einer Mitteilung heißt. Zum Kaufpreis machte der niederländisch-belgische Einzelhandelskonzern keine Angaben. Teil des Deals ist auch ein Logistikzentrum. Ahold Delhaize kündigte an, rund 4.650 Mitarbeiter für die erworbenen Märkte anstellen zu wollen.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/rio/cbr

(END) Dow Jones Newswires

June 03, 2020 11:18 ET (15:18 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.