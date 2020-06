Die Corona-Krise ist in vielerlei Hinsicht ein Brandbeschleuniger. Nicht nur auf den Straßen New Yorks und Washington.Corona-Pandemie hat die öffentlichen Haushalte der Staaten weltweit unter einen gewaltigen Schock gesetzt, der aber derzeit von der Angst überlagert wird, dass sich die derzeitige Rezession in eine ausgewachsene Depression entwickelt.Da die zuvor bestehende strukturelle Überschuldung bereits zu einer extremen Niedrig- und Negativzins-Politik aller großen Zentralbanken geführt hat, ist die Toolbox konventioneller Geldpolitik schon lange leer. Prof. Draghi flüchtete, unter dem Druck der vor ihrer Verantwortung fliehenden Politiker, in die nebeligen Gemächer unkonventioneller Geldpolitik, um den Urknall einer europäischen Bankenkrise zu vermeiden.

