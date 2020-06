Auch im Bereich der Informationstechnologie kommt es zur Erzielung einer möglichst hohen Geschäftsstabilität und nachhaltigen Aktienperformance entscheidend darauf an, Nischen- oder auch Basisdienstleistungspositionen zu besetzen, an denen der internationale Gesamtsektor einerseits kaum vorbeigehen kann, mit denen man zugleich aber andererseits im weltweiten Vergleich wettbewerbsmäßig auch kaum gefährdete, weitgehende Alleinstellungspositionen einnimmt.Entgegen diesem selbst im IT-Sektor langfristig eher kritisch einzuschätzenden Bereich von Mainstream-Massenanbietern (wozu allen voran natürlich klassische Hardware- und Halbleiterhersteller sowie auch großflächigste IT-Beratungs- und Vertriebshäuser zählen) ist eines der Unternehmen, die aus jeglicher IT-Hardware- und Elektronikproduktion in einem unverzichtbaren Basisdienstleistungsprofil jedoch nicht wegzudenken sind, unter anderem auch die US-amerikanische CADENCE DESIGN SYSTEMS (US1273871087).

Den vollständigen Artikel lesen ...