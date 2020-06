Die Wolftank-Adisa Holding AG übernimmt mehrheitlich das italienische Recycling-Unternehmen Rovereta Srl. Verkäufer ist Petroltecnica Spa, an welcher sich Wolftank ebenfalls beteiligt, und zwar in einem ersten Schritt mit zehn Prozent "um den Zugang zur vollständigen Produktpalette, die zur Planung und Bau von Wiederaufbereitungsanlagen notwendig ist, zu öffnen", wie es heißt. Rovereta mit Sitz in Cerasolo Ausa di Coriano, (Provinz Rimini) ist ein auf Wasser- und Bodenaufbereitung spezialisiertes Unternehmen und wird dieses Jahr - trotz COVID-19 beeinflusstem Umfeld - einen geplanten Umsatz von rund Euro 10 Millionen mit positivem Gewinnbeitrag erwirtschaften, wie Wolftank mitteilt. Der Kaufpreis beträgt 3 Mio. Euro. Durch die Übernahme soll die bestehende ...

