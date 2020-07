Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt Innsbruck (pta006/29.07.2020/08:30) - Bezug nehmend auf die Adhoc Mitteilung des Unternehmens vom 3. Juni 2020 freut sich die Wolftank-Adisa Holding AG die Mehrheitsübernahme der Rovereta Srl, einer 100% Tochter der Petroltecnica Spa, auf Basis der unterschriebenen Verträge bekannt zu geben. "Die Rovereta Srl wird mit ihrer Expertise in der Wasser- und Bodenaufbereitung, sowie in der sehr wirtschaftlichen Wiederverwertung der aufbereiteten Wertstoffe unsere Wertschöpfungskette massiv erhöhen, so Dr. Peter Werth", CEO der Wolftank-Gruppe. "Vor allem erwarten wir uns eine deutliche Kostenreduzierung bei der Entsorgung und Aufbereitung von kontaminierten Böden und Wasser, die sich positiv auf unsere Margen in diesem Geschäftsbereich auswirken", so Werth weiter. Aufgrund der Übernahme und dem gemeinsamen Geschäftsvolumen im Bereich Boden- & Wassersanierung erwartet die Wolftank-Gruppe deutliche Synergien insbesondere im Einkauf, Forschung & Entwicklung sowie beim Betreiben einer gemeinsamen Technologie- und Vertriebsplattform. Gleichzeitg erwartet man sich ein schnelleres Wachstum durch den Ausbau des internationalen Angebots. Über die Rovereta Srl: Rovereta Srl ist ein Recycling- Unternehmen, welches einen hohen technischen Standard bei der Wiederaufbereitung von kontaminierten Böden und Wasser anbietet. Ein Labor für Bodenproben ist Teil des Unternehmens. Die behördlichen Genehmigungen lassen eine Aufbereitung von bis 228.000 tonnen Erdreich pro Jahr in der derzeitigen Ausbaustufe zu. Weitere Informationen unter www.rovereta.com. Über die Wolftank-Adisa Holding AG: Die Wolftank-Adisa Holding AG ist die Muttergesellschaft einer internationalen Unternehmensgruppe mit Fokus auf Umweltschutz-Dienstleistungen bei verschmutzten Böden, Einrichtungen und Gewässern, Sanierung und Überwachungen von (Groß-) Tankanlagen, sowie Full-Service Ingenieursdienstleistungen für (LNG-)Tankanlagen. Das Unternehmen ist welweit tätig und verfügt über diverse patentierte Anwendungstechnologien unter Zuhilfenahme der eigenentwickelten Hightech-Epoxidharze. Die Aktie der Wolftank-Adisa Holding AG (WKN: A2PBHR; ISIN: AT0000A25NJ6) wird auf Xetra, an der Münchener und Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt und ist ebenfalls im direct market plus Segment der Wiener Börse AG notiert. Weitere Informationen finden Interessenten auch auf der Interneseite der Wolftank-AdisaHolding AG unter www.wolftank-holding.com (Ende) Aussender: Wolftank-Adisa Holding AG Adresse: Grabenweg 58, 6020 Innsbruck Land: Österreich Ansprechpartner: Dr. Peter Werth Tel.: +43 (0)512 345726 E-Mail: investor-relations@wolftank-holding.com Website: www.wolftank-adisa.com ISIN(s): AT0000A25NJ6 (Aktie) Börsen: direct market plus in Wien Weitere Handelsplätze: Freiverkehr in Frankfurt, m:access in München [ Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1596004200848 ] © pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresJuly 29, 2020 02:30 ET (06:30 GMT)





