Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Der für September in Leipzig geplante EU-China-Gipfel ist wegen der Corona-Pandemie verschoben worden. Das vereinbarten Bundeskanzlerin Angela Merkel am Mittwoch in einem Telefonat mit dem chinesische Staatspräsidenten Xi Jinping und in einem Telefonat mit dem Präsidenten des Europäischen Rates, Charles Michel.

"Die drei Seiten betonten die Bedeutung dieses Vorhabens. Sie waren sich einig, dass das Treffen angesichts der pandemischen Gesamtlage zum vorgesehenen Zeitpunkt nicht stattfinden kann, jedoch nachgeholt werden soll", erklärte Regierungssprecher Steffen Seibert. Hierzu sollten die Details zeitnah abgesprochen werden.

Bei dem für den 14. September geplanten Treffen sollte es um ein Investitionsabkommen zwischen der Europäischen Union und China gehen. Deutschland übernimmt am 1. Juli die rotierende EU-Präsidentschaft.

