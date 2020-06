Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - June 3, 2020) - At the request of the company the common shares of CloudMD Software & Services Inc. will be delisted at market close on June 3, 2020.

The Company's common shares will continue to trade on the TSX Venture Exchange.

_________________________________

À la demande de la société, les actions ordinaires de CloudMD Software & Services Inc. seront radiées de la cote à la clôture du marché le 3 juin 2020.

Les actions ordinaires de la Société continueront d'être négociées à la Bourse de croissance TSX.

Date : Market Close/Clôture du marchés le 3 juin/June 2020 Symbol(s)/Symbole(s) : DOC

If you have any questions or require further information please contact Listings at (416) 367-7340 or E-mail: Listings@thecse.com

Pour toute question, pour obtenir de l'information supplémentaire veuillez communiquer avec le service des inscriptions au 416 367-7340 ou par courriel à l'adresse: Listings@thecse.com