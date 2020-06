Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - June 3, 2020) - Red White & Bloom Brands Inc., the issuer resulting from a Fundamental Change of Tidal Royalty Corp. (RLTY.U), has been approved for listing.

Listing and disclosure documents will be available at www.thecse.com on the trading date.

The Issuer is an Investment Company that is positioning itself to be one of the top three multi-state cannabis operators active in the U.S. legal cannabis and hemp sector. It is anticipated that the Issuer will predominately focus its investments on major markets in the United States, including Michigan, California, Massachusetts and Florida in respect to cannabis and the entire US for legal hemp CBD based products.

Red White & Bloom Brands Inc., l'émetteur résultant d'un changement fondamental de Tidal Royalty Corp. (RLTY.U), a été approuvé pour l'inscription.

Les documents de cotation et d'information seront disponibles sur www.thecse.com à la date de négociation.

L'émetteur est une société d'investissement qui se positionne comme l'un des trois principaux opérateurs de cannabis multi-états actifs dans le secteur légal du cannabis et du chanvre aux États-Unis. Il est prévu que l'émetteur concentrera principalement ses investissements sur les principaux marchés des États-Unis, y compris le Michigan, la Californie, le Massachusetts et la Floride en ce qui concerne le cannabis et l'ensemble des États-Unis pour les produits à base de CBD de chanvre légal.

Issuer/Émetteur: Red White & Bloom Brands Inc. Security Type/Titre: Common Shares/Actions ordinaires Symbol(s)/Symbole(s): RWB Number of securities issued and outstanding/ Titres émis et en circulation: 132 807 686 Number of Securities reserved for issuance/ Titres réservés pour émission: 130 024 145 CSE Sector/Catégorie: Life Sciences/Sciences biologiques CUSIP: 75704R 10 1 ISIN: CA 75704R 10 1 0 Old/Vieux CUSIP& ISIN: 88635W107/CA88635W1077 Boardlot/Quotité: 100 Consolidation: 16 Old for 1 New/16 anciens pour 1 nouveau Trading Currency/Monnaie de négociation: CDN$/$CDN Trading Date/Date de negociation: Le 5 juin/June 2020 Other Exchanges/Autres marches: N/A Fiscal Year end /Clôture de l'exercice financier: Le 31 décembre/December Transfer Agent/Agent des transferts: National Securities Administrators Ltd.

The Exchange is accepting Market Maker applications for RWB. Please email: Trading@theCSE.com

If you have any questions or require further information please contact Listings at (416) 367-7340 or E-mail: Listings@thecse.com

Pour toute question, pour obtenir de l'information supplémentaire veuillez communiquer avec le service des inscriptions au 416 367-7340 ou par courriel à l'adresse: Listings@thecse.com