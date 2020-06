TeleSign gab heute eine neue Partnerschaft mit Skype von Microsoft bekannt, um Robocalls mit Score, der Vorzeigelösung der digitalen Identitätslösung, zu überprüfen. Durch die Implementierung von Score ist Skype in der Lage, gegen Anrufe vorzugehen, die wahrscheinlich betrügerischer Herkunft sind. In dieser Funktion ist Score in der Lage, sich wie ein Filter für eingehenden Spam zu verhalten und gleichzeitig andere Arten von Kommunikationsbetrug wie Betrug bei internationalen Steueranteilen (IRSF) zu verhindern. Seit der Implementierung der TeleSign-Lösung ist Skype in der Lage, über eine Million betrügerische Anrufe pro Tag zu bearbeiten.

Sr. Director Digital Identity Solutions Ravish Patel sagte: "Robocalling hat bei den Endbenutzern ein großes Problem im Kundenerlebnis hervorgerufen. Bei Kommunikationsanwendungen und -diensten, die sich über den Sinn und das Ausmaß solcher ausgeklügelten Angriffe nicht im Klaren sind, verursacht es einen schweren Imageschaden. Durch den Einsatz eines globalen Netzwerkkonsortiums und des von Score überwachten Algorithmus für maschinelles Lernen sind wir in der Lage, betrügerische eingehende Anrufe zu analysieren und effektiv zu kennzeichnen. Das spart Geld und schützt das Erleben des Endbenutzers." Er erörterte weiter: "TeleSign ist eine Partnerschaft mit 21 der Top 25 der digitalen Objekte weltweit eingegangen und ermöglicht ihnen, mit Milliarden ihrer Endbenutzer sicher zu kommunizieren. Unser Service hilft Online-Geschäften effektiv, Betrug bei neuen Konten, Kontoübernahmen, Transaktionsbetrug und andere kommunikationsbedingte Betrügereien zu erkennen."

Während der Fallstudie, als die Implementierung und die Ergebnisse diskutiert wurden, erwähnte Anton Volkov von Skype: "Wir haben die Auswirkungen anhand mehrerer Faktoren gemessen:DieAnzahl der Missbrauchsmeldungen von Besitzern von Skype-Nummern und der Umfang des Missbrauchs ist zurückgegangen, seit wir Score einsetzen. Wir haben auch soziale Netzwerke und Medien auf negative PR in Bezug auf Robocalls verfolgt."

Die Score-Lösung von TeleSign liefert Reputations-Scoring auf der Grundlage von Telefonnummernintelligenz, Verkehrsmustern, maschinellem Lernen und einem globalen Datenkonsortium. Zusätzlich zur Sicherung der Kommunikation bietet Score auch eine Empfehlung, eine Transaktion oder Registrierung zuzulassen, zu kennzeichnen oder zu blockieren. Diese Empfehlung und Score können dabei helfen, fundierte Entscheidungen über die Genehmigung von Registrierungen oder Transaktionen zu treffen, so dass Unternehmen den Betrug auf ihren Systemen reduzieren können.

Score ist derzeit weltweit verfügbar. Die vollständige Fallstudie zu TeleSign und Skype können Sie hier lesen.

Über TeleSign

TeleSign verbindet und schützt Online-Erfahrungen mit hochentwickelten digitalen Identitäts- und programmierbaren Kommunikationslösungen. Erfahren Sie mehr auf www.telesign.com oder folgen Sie uns auf Twitter @TeleSign.

Über Skype

Skype dient der Verbindung mit den Menschen, die in Ihrem Leben am wichtigsten sind. Es ist sowohl für Einzel- als auch für Gruppengespräche konzipiert und funktioniert, wo immer Sie auch sind, mobil, am PC, mit Xbox und Alexa. Skype-Nachrichten und HD-Sprach- und Videoanrufe helfen Ihnen, Erfahrungen auszutauschen und Dinge mit anderen zu erledigen. Skype wurde 2003 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Luxemburg. Skype ist eine Abteilung der Microsoft Corp. (NASDAQ: MSFT).

