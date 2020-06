San Francisco, Usa, und Udupi, Indien (ots/PRNewswire) - Das preisgekrönte mobile Simulationsspiel von 99Games und N3TWORK kann jetzt kostenlos im Apple App Store (https://apps.apple.com/app/star-chef-2-cooking-game/id1437231181) und im Google Play Store (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.NNGames.starchef_2) heruntergeladen werdenSpielefans mit iOS- oder Android-Geräten dürfen sich auf eine unendliche Quelle von kulinarischem Spaß, Freude und Lernen freuen. Star Chef 2 ist der Nachfolger des beliebten Kochspiels Star Chef von 99Games, das seit der Veröffentlichung über 30 Millionen Dollar Umsatz erzielt hat. Das neue Spiel ist weit mehr als nur ein kosmetisches Upgrade - Spieler können nun mit anderen Köchen aus der ganzen Welt zusammenarbeiten, um in Küchenchef-Teamevents zu konkurrieren oder interessante Quizfragen zu beantworten.Star Chef 2 (https://www.99games.in/modules/games/star-chef2/star-chef2.html) ist ein Koch- und Restaurantmanagementspiel in dem Spieler mithilfe hochmoderner Kochgeräte die leckersten Gerichte kochen, backen und grillen. Spieler können Köche mit herausragenden Kochfähigkeiten einstellen und auf die Bedürfnisse der Kunden eingehen, die nach den feinsten kulinarischen Köstlichkeiten aus aller Welt verlangen. Um das Publikum auch außerhalb der Küche zu beschäftigen bietet der Spielablauf Live-Musik, Promi-Auftritte, Poolpartys und vieles mehr. Jedes Restaurant kann mit einer Vielzahl von aufwendigen Dekorationen renoviert werden, um ein glanzvolles Ambiente zu erschaffen und den Spielern die vollständige Kontrolle über den Bau des Restaurants ihrer Träume zu ermöglichen. Die Betonung der Community-Play-Funktion hilft den Spielern, bei Events in Teams zusammenzuarbeiten und mit anderen Teams zu konkurrieren, um sich letztendlich den begehrten Titel des Star Chef zu sichern."Mit Star Chef 2 haben wir das Beste neu verpackt und dabei die gleiche Stimmung, die gleiche Freude, die gleichen Emotionen vermittelt - all das mit zusätzlicher Tiefe und weiteren Lebensmittelkombinationen, Personalisierungen und Gelegenheiten zum Community-Play. Und die Ergebnisse zeigen sich in den starken Kennzahlen aus dem Test-Launch", erklärte Rohith Bhat, CEO von 99Games."Star Chef 2 ist ein unglaublich fesselndes und freudiges Erlebnis, und wir freuen uns, 99Games dabei zu unterstützen, es zu einem noch erfolgreicheren Spiel zu entwickeln", sagte Dan Barnes, COO von N3TWORK. "Wir können es kaum erwarten zu sehen, was der Titel mit NSP als Partner leisten kann."Spieler, die das Spiel neu kennenlernen, können sich hier den Trailer zum Spiel (https://youtu.be/p1UWQyBUci8) ansehen. Die neuesten Nachrichten sind auf der offiziellen Facebook-Seite (https://www.facebook.com/PlayStarChef2/) von Star Chef 2 zu finden.N3TWORK finanziert die Nutzerakquisekampagne von Star Chef 2 sowie die Skalierung mithilfe der N3TWORK Scale Platform (https://scale.n3twork.com/) (NSP).Informationen zu 99Games99Games ist Indiens führender Entwickler und Herausgeber von Spielen mit internationalen Standards für globale & indische Konsumenten. Das Unternehmen ist stolz darauf, mit Star Chef das am erfolgreichsten monetarisierte Spiel Indiens sowie mit Dhoom:3 The Game eines der am häufigsten heruntergeladenen Spiele entwickelt zu haben.99Games hat über 22 Spieltitel veröffentlicht, die weltweit mehr als 80 Millionen Mal heruntergeladen wurden. Mit einer einzigartigen Wachstumsstrategie werden sowohl der globale als auch der indische Markt optimal bedient. In mehreren Runden konnte sich 99Games die Investitionen hochkarätiger institutioneller Investoren sichern: Kalaari Capital und Ascent Capital. Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.99games.in (https://www.99games.in/). Informationen zu N3TWORKN3TWORK ist ein neuartiges Spiele-, Medien- und Technologie-Unternehmen an der Schnittstelle von Unterhaltung und Community. N3TWORK wird von einer Vielzahl von Investoren unterstützt, darunter Blue Planet Software, Eniac Ventures, Floodgate, Griffin Gaming Partners, Galaxy Digital über seinen Galaxy Digital EOS VC Fund, Kleiner Perkins Caufield & Byers, Korea Investment Partners, Ocean Road und Table Management. Der Flaggschiff-Titel des Unternehmens - Legendary: Game of Heroes - ist ein innovatives mobiles Fantasy-Puzzle-Rollenspiel, das neue Standards für Live-Service und Community-Engagement gesetzt hat. Durch die Bereitstellung von Technologie, Fachwissen und Kapital zur Nutzerakquise bietet die 2019 angekündigte N3TWORK Scale Platform Entwicklern mobiler Apps die Gelegenheit, ihr Geschäft zu skalieren. Weitere Informationen zu N3TWORK finden Sie unter: https://N3TWORK.com/ (https://n3twork.com/).Pressekontakt:Salvito D'Souzasalvito.dsouza@99games.inMobil: +91-96064-56026Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1176263/Star_Chef_2_Logo.jpgOriginal-Content von: 99Games Online Pvt. Ltd., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/75625/4613563