WASHINGTON (dpa-AFX) - Der nächste Mars-Rover der US-Raumfahrtbehörde Nasa soll Mitte Juli starten. Der Roboter mit dem Namen "Perseverance" (auf Deutsch: Durchhaltevermögen) solle am 17. Juli um 15.15 Uhr MESZ mit einer "Atlas V"-Rakete vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida abheben, teilte die Nasa am Mittwoch (Ortszeit) mit.



Falls es mit dem Start an diesem Tag nicht klappen sollte, bliebe dem rund 1000 Kilogramm schweren Rover von der Größe eines Kleinwagens ein Fenster von etwa drei Wochen für weitere Versuche, damit er dann wie geplant im Februar 2021 auf dem Mars landen kann. Beobachter hatten zuvor befürchtet, dass die Corona-Krise den Zeitplan für die "Perseverance"-Mission durcheinanderbringen könnte.



Der unbemannte Rover soll nach der Landung über den roten Planeten rollen und nach Spuren früheren mikrobiellen Lebens suchen. Außerdem soll er das Klima und die Geologie des Planeten erforschen und Proben von Steinen und Staub nehmen. Wissenschaftler erhoffen sich von der Mission neue Erkenntnisse über die Entstehung des Universums./cah/DP/zb

