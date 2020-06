=== *** 08:30 CH/Verbraucherpreise Mai PROGNOSE: 0,0% gg Vm/-1,3% gg Vj zuvor: -0,4% gg Vm/-1,1% gg Vj *** 10:00 DE/VDMA, Auftragseingang Maschinen- und Anlagenbau April *** 10:00 DE/Heidelbergcement AG, Online-HV 10:00 DE/SMA Solar Technology AG, Online-HV 10:00 DE/LPKF Laser & Electronics AG, Online-HV 10:30 DE/RAG-Stiftung, Jahres-Pressegespräch (virtuell) *** 10:50 EU/EZB, Ergebnis der Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders 11:00 DE/Deutsche Bahn AG, Telefon-PG mit Infrastrukturvorstand Pofalla zur Umsetzung des Investitionsprogramms 2020 in Zeiten der Corona-Pandemie *** 11:00 EU/Einzelhandelsumsatz April Eurozone PROGNOSE: -19,0% gg Vm zuvor: -11,2% gg Vm 11:00 GR/BIP 1Q 12:25 US/Navistar International Corp, Ergebnis 2Q, Chicago 13:00 DE/Bundeswirtschaftsminister Altmaier und Frankreichs Wirtschaftsminister Le Maire, virtueller Talk zur Gaia-X-Präsentation *** 13:45 EU/EZB, Ergebnis der Ratssitzung Hauptrefinanzierungssatz PROGNOSE: 0,00% zuvor: 0,00% *** 14:30 EU/EZB, Online-PK nach Ratssitzung und Stabsprojektion für Wachstum und Inflation in der Eurozone *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 1.800.000 zuvor: 2.123.000 *** 14:30 US/Produktivität ex Agrar 1Q (2. Veröffentlichung) annualisiert PROGNOSE: -2,7% gg Vq 1. Veröff.: -2,5% gg Vq 4. Quartal: +1,2% gg Vq Lohnstückkosten PROGNOSE: +5,0% gg Vq 1. Veröff.: +4,8% gg Vq 4. Quartal: +0,9% gg Vq *** 14:30 US/Handelsbilanz April PROGNOSE: -50,00 Mrd USD zuvor: -44,42 Mrd USD 15:00 EU/Videokonferenz der Verkehrsminister (gg 18:00 PK) *** 22:05 DE/Entscheidung über mögliche Änderungen in den Indizes der DAX-Familie der Deutschen Börse *** - DE/Pkw-Neuzulassungen Mai ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-

Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

