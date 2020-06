Warren Buffett, CEO von Berkshire Hathaway (WKN:854075)(WKN:A0YJQ2), findet regelmäßig den Weg an die Spitze der Liste, wenn es um die größten Investoren aller Zeiten geht. Obwohl er in den letzten 10 Jahren im Vergleich zum Richtwert S&P 500 gleichauf lag, hat der Marktwert pro Aktie von Berkshire den S&P 500, einschließlich Dividenden, seit 1964 um mehr als 2.744.000 % übertroffen. Renditen wie diese werden jeden Vermögensverwalter an der Wall Street aufhorchen lassen. Deshalb waren die Anleger ...

Den vollständigen Artikel lesen ...