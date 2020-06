Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

ALITALIA - EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager hat die Pläne der italienischen Regierung für einen Neustart der Fluglinie Alitalia gestoppt. Das Projekt sei nicht annehmbar und müsse geändert werden, berichtet die Wirtschaftszeitung Il Sole 24 Ore. Rom solle einen neuen Plan für eine kleinere Gesellschaft vorlegen oder das Unternehmen verkaufen. Die Regierung wollte eine mit einem Kunstgriff geschaffene neue Alitalia (Newcom) ursprünglich am 1. Juni mit 92 Flugzeugen, einer staatlichen Kapitaleinlage von 3 Milliarden Euro sowie einem Zuschuss von 350 Millionen Euro an den Start gehen lassen. Nur das Handling mit 2.800 Beschäftigten sollte in eine "Bad Company" ausgegliedert werden. Italiens Regierung schwebte vor, die Coronavirus-Pandemie zu nutzen, um der seit 2002 defizitären Airline eine neue Chance zu geben. (Börsen-Zeitung S. 7)

ENERCON - Seit in Deutschland weniger Windräder gebaut werden, steckt Enercon in der Krise. Der Turbinenbauer aus Ostfriesland setzt nun auf mehr Aufträge und Komponenten aus dem Ausland. Hierzulande steht ein weiterer Stellenabbau an. (SZ S. 17/FAZ S. 25)

SCOPE - Die Ratingagentur Scope soll eine Anlegerin entschädigen, die mit der Anleihe für das "Traumschiff MS Deutschland" Verluste erlitten hat. Scope habe die Anleihe falsch bewertet, urteilte das Berliner Landgericht in erster Instanz. (Handelsblatt S. 34)

MVM - Der ungarische Versorger MVM hat Eon ein Angebot für das von Innogy übernommene Strom- und Gas-Vertriebsgeschäft in Tschechien vorgelegt. Der tschechische Markt gehöre in der Region zu den wichtigsten seines Unternehmens, bestätigte MVM-Chef Gyorgy Kobor am Mittwoch in einer E-Mail der Nachrichtenagentur Reuters. MVM habe die Offerte ohne Partner unterbreitet. (Börsen-Zeitung S. 7)

