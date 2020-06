ENCAVIS AG und die Sunovis GmbH schließen einen Kooperationsvertrag über ein 200 MW+ Solarportfolio in DeutschlandDGAP-News: ENCAVIS AG / Schlagwort(e): Kooperation/Expansion ENCAVIS AG und die Sunovis GmbH schließen einen Kooperationsvertrag über ein 200 MW+ Solarportfolio in Deutschland04.06.2020 / 07:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Corporate NewsENCAVIS und Sunovis schließen einen Kooperationsvertrag über ein 200 MW+ Solarportfolio in DeutschlandHamburg/Singen, 4. Juni 2020 - Die Encavis AG (Prime Standard, ISIN: DE0006095003) schließt mit der Sunovis GmbH einen Kooperationsvertrag über ein 200 Megawatt+ großes Portfolio an subventionsfreien Solarprojekten in Deutschland. Für zwei höchst leistungsfähige Photovoltaik-anlagen mit einer Gesamtleistung von ca. 120 MW soll an zwei verschiedenen Standorten in Deutschland, voraussichtlich noch innerhalb eines Jahres, mit dem Bau begonnen werden. Die Photovoltaikkraftwerke sparen pro Jahr rund 65.000 Tonnen CO2 durch die Erzeugung grünen Stroms ein.Encavis übernimmt bei dieser innovativen Kooperation baureife Anlagen und ist für die Projekt-finanzierung sowie Gestaltung, Verhandlung und Abschluss des langfristigen Stromabnahmevertrags, des sogenannten Power Purchase Agreements (PPA), verantwortlich. Encavis sichert sich damit weitere subventionsfreie Freiflächenanlagen in Deutschland, einem der begehrtesten Solarstandorte in Europa. Sunovis ist als Generalunternehmer für die professionelle Realisierung dieser Photovoltaikkraftwerke verantwortlich und übernimmt das gesamte Leistungsspektrum der Projektentwicklung, sowie den Bau und die Wartung der Anlagen."Wir freuen uns sehr, mit einem bereits bewährten Partner, Solarprojekte für den freien Strommarkt in einer signifikanten Größenordnung in unserem Heimatland zu realisieren," begrüßte Dr. Dierk Paskert, CEO der Encavis AG, die Chance auch in Deutschland einen Beitrag zur Wachstumsstrategie des Konzerns, >>Fast Forward 2025, leisten zu können.Es ist nicht die erste Kooperation zwischen den beiden Erfolgsunternehmen. Im Jahr 2017 und 2019 hat die Sunovis GmbH bereits zwei Anlagen mit insgesamt 14,3 Megawatt gebaut, die von Encavis erworben wurden."Unsere Photovoltaik-Projekte verbinden den Aspekt der Nachhaltigkeit mit dem Wunsch nach einer sicheren Kapitalanlage. Besonderes Augenmerk legen wir dabei auf die Auswahl unserer Partner. Mit der Encavis haben wir einen starken Partner an unserer Seite, mit dem uns nicht zuletzt der hohe und nachhaltige Qualitätsanspruch verbindet, für den Sunovis steht." so Raphael Huber, CEO der Sunovis GmbH.Über ENCAVIS: Die Encavis AG (Prime Standard; ISIN: DE0006095003 / WKN: 609500) ist ein im SDAX der Deutsche Börse AG notierter Produzent von Strom aus Erneuerbaren Energien. Als einer der führenden unabhängigen Stromerzeuger (IPP) erwirbt und betreibt Encavis Solarparks und (Onshore-)Windparks in zehn Ländern Europas. Die Anlagen zur nachhaltigen Energieerzeugung erwirtschaften stabile Erträge durch garantierte Einspeisevergütungen (FIT) oder langfristige Stromabnahmeverträge (PPA). Innerhalb des Encavis-Konzerns ist die Encavis Asset Management AG auf den Bereich der institutionellen Investoren spezialisiert.Die Umwelt-, Sozial- und Governance-Leistungen der Encavis AG wurden von der ISS-oekom, einer der weltweit führenden ESG Research- und Ratingagenturen, mit ISS-oekom Prime-Label bewertet.Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter www.encavis.comÜber Sunovis: Sunovis ist ein kompetenter Partner bei der Realisierung schlüsselfertiger Photovoltaikkraftwerke in ganz Europa. Durch das lückenlose Servicekonzept aus einer Hand und ein umfassendes Knowhow gewährleistet Sunovis die nachhaltige Ausschöpfung grüner Energie mit verlässlicher Rendite. Ein erfahrenes Fachkräfteteam am Unternehmenssitz in Singen (Baden-Württemberg) und ein großes Netzwerk an internationalen Partnern ermöglichen eine schnelle Reaktionszeit auf die dynamischen Entwicklungen im PV-Markt.Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter www.sunovis.deKontakt:Sunovis GmbHRaphael Huber (CEO) Hegau Tower / Maggistr. 5 78224 Singen Telefon: 07731-93981210 E-Mail: r.huber@sunovis.deEncavis AGJörg Peters Leiter/Head of Investor Relations & Public RelationsGroße Elbstraße 59 22767 HamburgFon: + 49 (0)40 37 85 62-242 Fax: + 49 (0)40 37 85 62-129 e-mail: joerg.peters@encavis.com http://www.encavis.com Twitter: https://twitter.com/encavis04.06.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Sprache: Deutsch Unternehmen: ENCAVIS AG Große Elbstraße 59 22767 Hamburg Deutschland Telefon: +49 4037 85 62 -0 Fax: +49 4037 85 62 -129 E-Mail: info@encavis.com Internet: www.encavis.com ISIN: DE0006095003 WKN: 609500 Indizes: SDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Hamburg; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate Exchange