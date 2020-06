...bis zum alten Rekord. Gewinn seit dem Tief per gestern beinahe 50 %. Wer diese Rally verpasst hat, läuft hoffnungslos hinterher. Oder doch nicht? Gut 11 Aktien im DAX weisen immer noch einen Nachholbedarf von deutlich über 20 bis über 35 % auf. Sie zu finden ist nun die wichtigste Sache. Lesen Sie dazu unsere Briefe an diesem Wochenende. Es gibt weiterhin viel zu tun.



