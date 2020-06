The following instruments on XETRA do have their first trading day 04.06.2020Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 04.06.2020TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA DE000A289DB1 BASF MTN 20/23 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000A289DC9 BASF MTN 20/27 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DL19VD6 DT.BANK MTN 20/26 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000HLB2T19 LB.HESS.THR.CARRARA06B/20 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000HLB2T35 LB.HESS.THR.CARRARA06C/20 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000HLB2T68 LB.HESS.THR.CARRARA06E/20 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000HLB2UA9 LB.HESS.THR.CARRARA06G/20 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000HLB4ZX6 LB.HESS.THR. IHS 20/27 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000HLB4ZY4 LB.HESS.THR. IHS 20/30 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000LB13MJ9 LBBW STUFENZINS 20/26 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000LB13ML5 LBBW STUFENZINS 20/30 BD01 BON EUR NCA XFRA DK0009529901 NYKREDIT 20/25 MTN BD01 BON EUR NCA XFRA US023135BP00 AMAZON.COM 20/23 BD01 BON USD NCA XFRA US023135BQ82 AMAZON.COM 20/25 BD01 BON USD NCA XFRA US023135BR65 AMAZON.COM 20/27 BD01 BON USD NCA XFRA US023135BS49 AMAZON.COM 20/30 BD01 BON USD NCA XFRA US023135BT22 AMAZON.COM 20/50 BD01 BON USD NCA XFRA USP13435AC98 BC INTL PERU 19/26 REGS BD01 BON USD NCA XFRA USP16394AG62 BELIZE, GOV.OF 13/34 REGS BD01 BON USD NCA XFRA US023135BU94 AMAZON.COM 20/60 BD02 BON USD NCA XFRA US698299AK07 PANAMA 99/29 BD02 BON USD NCA XFRA US760942AZ58 URUGUAY 13/24 BD02 BON USD NCA XFRA US917288BA96 URUGUAY 03/33 BD02 BON USD NCA XFRA XS2083908132 LIBANON 19/35 MTN BD02 BON USD N