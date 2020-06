The following instruments on XETRA do have their last trading day on 04.06.2020Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 04.06.2020TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA AT000B120225 ERSTE GP BNK 14/21MTN1238 BD00 BON EUR NCA XFRA AU3CB0237915 COCA-COLA CO. 2020 BD00 BON AUD NCA XFRA BE0117876210 BELFIUS BK 02/22 FLR MTN BD00 BON EUR NCA XFRA DE0001040533 BAD.-WUERTT. LSA08/38 BD00 BON JPY NCA XFRA DE000A0EY606 HESSEN SCHA.08/38 S.0806 BD00 BON JPY NCA XFRA DE000A0SLKY6 BERLIN, LAND LSA08/38A236 BD00 BON JPY NCA XFRA DE000A2YNXA9 BREMEN LSA A.221 19/20 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000BLB2FX8 BAY.LDSBK.PF. BD00 BON EUR NCA XFRA DE000HSH4FX5 HCOB IZ 1 13/20 BD00 BON EUR NCA XFRA DE0001790681 SCHLW-H.SCHATZ.08/28YN BD01 BON JPY NCA XFRA DE000DK0CKT7 DEKA STUFENZINS ANL 14/20 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000HSH36C7 HCOB INF IV 13/21 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000HSH36G8 HCOB RZ 2 13/22 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000HSH4YY4 HCOB KK4 15/21 BD01 BON EUR NCA XFRA ES0413679384 BANKINTER 17-27 FLR BD01 BON EUR NCA XFRA FR0010908905 AIR LIQUIDE FIN.10/20 MTN BD01 BON EUR NCA XFRA US78307AAE38 RUSSIAN FED. 2028 144A BD01 BON USD NCA XFRA XS0224480722 EIB EUR.INV.BK 05/30 FLR BD01 BON EUR NCA 3B0B XFRA XS1242977889 BRITISH LAND JE 15/20 CV BD01 BON GBP NCA XFRA XS1244060486 ABN AMRO BANK 15/20 MTN BD01 BON EUR NCA XFRA XS2012939281 ENERSOL SOLAR SL 19/38 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000HSH41N4 HCOB BON VW 15/21 BD02 BON EUR NCA XFRA DE000HSH4K83 HCOB CG9 13/20 BD02 BON EUR NCA XFRA DE000HSH4NF6 HCOB KK20 14/20 BD02 BON EUR N