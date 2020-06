FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 04.06.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 04.06.2020.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTVAYA XFRA FI0009900682 VAISALA OY A 0.610 EUR34T1 XFRA KYG888311134 TIANGONG INTL CO.DL-,0025 0.007 EUR8CR XFRA US1680881026 CHICAGO RIVET + MACH.DL 2 0.089 EUR3FY XFRA GB00BFZNLB60 AJ BELL PLC (WI) -,000125 0.017 EURAHK XFRA US0285911055 AMER. NATL INS.-TEXAS-DL1 0.732 EUR2N9 XFRA JE00BF4X3P53 JTC PLC LS-,01 0.040 EURWFK XFRA US9814751064 WORLD FUEL SVCS DL-,01 0.089 EURUWS XFRA US94106L1098 WASTE MANAGEMENT (DEL.) 0.486 EURQYM XFRA US8336351056 SOC. QUIMICA MIN.ADR B 1 0.153 EURSDA XFRA US81211K1007 SEALED AIR CORP. DL-,10 0.143 EURSM1 XFRA US78442P1066 SLM CORP. DL-,20 0.027 EURRN7 XFRA US7591EP1005 REGIONS FINANCIAL DL-,01 0.138 EURPL6 XFRA US7310681025 POLARIS INC. DL -,01 0.553 EURPEP XFRA US7134481081 PEPSICO INC. DL-,0166 0.913 EURORJ XFRA US6802231042 OLD REPUBLIC INTL DL 1 0.187 EURNVD XFRA US67066G1040 NVIDIA CORP. DL-,001 0.143 EURMUD XFRA US6247561029 MUELLER INDS INC. DL-,01 0.089 EURMNMA XFRA US5645631046 MANTECH INTERN.CORP. A 0.286 EURKMY XFRA US4943681035 KIMBERLY-CLARK DL 1,25 0.955 EURROF XFRA US4937321010 KFORCE INC. DL-,01 0.179 EURGPT XFRA US3724601055 GENUINE PARTS DL 1 0.705 EURGAH XFRA US3635761097 GALLAGHER , A.J. DL 1 0.402 EURDOD XFRA US25746U1097 DOMINION ENERGY INC. 0.839 EURCB5 XFRA US2005251036 COMMERCE BANCSHS INC. DL5 0.241 EURCTX XFRA US1773761002 CITRIX SYSTEMS DL-,001 0.312 EURCRE XFRA US1567821046 CERNER CORP. DL-,01 0.161 EURCH1A XFRA US12541W2098 C.H. ROB. WORLDWIDE NEW 0.455 EURBA3 XFRA US1143401024 BROOKS AUTOMATION DL-,01 0.089 EURBLQA XFRA US09247X1019 BLACKROCK CL. A DL -,01 3.240 EURBTL XFRA US0718131099 BAXTER INTL DL 1 0.219 EURNCB XFRA US0605051046 BANK AMERICA DL 0,01 0.161 EURAII XFRA US0123481089 ALBANY INTL A DL-,001 0.170 EUR3YM XFRA SG1W55939399 WEE HUR HOLDINGS LTD 0.003 EURXI9 XFRA KYG9828G1082 XINYI GLASS HLDGS HD,- 10 0.035 EUROL5 XFRA KYG811511131 SHUI ON LAND LTD DL-0025 0.010 EUR