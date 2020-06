FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 04.06.2020 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 05.06.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 04.06.2020. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 05.06.2020.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTHSHJ XFRA DE000HSH4XS8 HCOB MZC 5 15/22 0.000 %FTE1 XFRA US6840601065 ORANGE S.A. ADR EO 4 0.199 EURC1P XFRA KYG2524A1031 CONSUN PHARMAC.GR.HD -,10 0.012 EURBF5A XFRA US1156371007 BROWN-FORMAN CORP.A DL-15 0.156 EURWP4 XFRA US9487411038 WEING.RLTY INV.DL-,03 SBI 0.161 EURKCY XFRA US4851703029 KANS.CIT.SO. 0.357 EURASF XFRA US45778Q1076 INSPERITY INC. DL-,01 0.357 EURY1F XFRA US31847R1023 FIRST AMERN FIN. CORP. 0.393 EURBF5B XFRA US1156372096 BROWN-FORMAN CORP B DL-15 0.156 EURDLY XFRA NL0009434992 LYONDELLBAS.IND.A EO -,04 0.937 EUR3ND XFRA KYG6427W1042 NETDRAGON WEBS.HLDG.DL-01 0.029 EURRIG2 XFRA HU0000123096 RICHT.GEDE.VEG.GYAR UF100 0.182 EURMGYB XFRA HU0000073507 MAGYAR TELEK.T.NA A UF100 0.058 EURFU7 XFRA HK0639031506 SHOUGANG FUS.RES.GR. 0.010 EURMXD XFRA HK0222001130 MIN XIN HLDGS LTD 0.012 EURENUR XFRA FI0009005961 STORA ENSO OYJ R EO 1,70 0.150 EURLPK XFRA DE0006450000 LPKF LASER+ELECTRON. 0.100 EURHEI XFRA DE0006047004 HEIDELBERGCEMENT AG O.N. 0.600 EURENUS XFRA US86210M1062 STORA ENSO R ADR 1 0.145 EUR0WH XFRA KYG960071028 WH GROUP LTD DL-,0001 0.031 EUR2DJ XFRA JP3491910000 DYNAM JAPAN HLDGS CO.LTD 0.025 EURCP4 XFRA AU000000ALQ6 ALS LTD 0.037 EURU1N XFRA US9047081040 UNIFIRST CORP. DL-,10 0.223 EUR1G3 XFRA US3765461070 GLADSTONE INV.CORP.DL-001 0.080 EURMR2 XFRA US6102361010 MONRO INC. DL -,01 0.196 EUR5JB1 XFRA US48138V1052 JUMBO SA UNSP.ADR/1 O.N. 0.061 EUR47C XFRA KYG2119Z1090 CHINA AOYUAN GROUP HD-,01 0.069 EURTC2A XFRA KYG8701T1388 TCL ELECTRONICS HLDGS HD1 0.012 EURENUA XFRA FI0009005953 STORA ENSO OYJ A EO 1,70 0.150 EURIS5 XFRA MHY410531021 INTERNATIONAL SEAWAYS INC 0.054 EUR28Q XFRA FI4000292438 ALTIA OYJ 0.210 EUR