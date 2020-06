FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 04.06.2020 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 04.06.2020.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

FFO1 XFRA KYG368441195 FUFENG GROUP LTD HD -,10

6AH XFRA KYG063181021 AUSNUTRIA DAI.HUNA.HD-,10

CKDR XFRA BMG2007W1010 CEL.AS.SEC.HLD.NEW HD-,01

XC2R XFRA GB00BL6XZ716 CAPITAL + REGIONAL LS-,01

XE6T XFRA LU0772938410 NORD.1-EM.MKT.FOC.EQ.BPEO

