Warner Music debütiert erfolgreich an der Börse und stemmt mitten in der Corona-Krise den größten Börsengang in den USA im laufenden Jahr. Die Papiere der Plattenfirma, bei der unter anderem Ed Sheeran, Kylie Minogue und Bette Midler unter Vertrag sind, erschienen am Mittwoch mit 27 Dollar erstmals auf den Kurszetteln der US-Technologiebörse...

