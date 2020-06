Leichte Gewinnmitnahmen im asiatischen Handel. Die FOMO-Rallye am gestrigen Mittwoch hat die deutschen und amerikanischen Indizes auf neue Höchststände im 2. Quartal gebracht. Die starken Käufe finden jedoch keinen Anschluss im heutigen asiatischen Handel. Die chinesischen Indizes schwanken leicht zwischen geringeren Gewinnen und Verlusten. Der japanische Nikkei 225 Index kann sich etwas absetzen und ein Plus von mehr als 0,3 % ausweisen. Die deutschen und amerikanischen Futures notieren dagegen einheitlich leicht im Minus.Mit allgemeiner Erleichterung war gestern das positive Momentum vieler Wirtschaftsdaten aufgenommen worden. Die meisten Daten bewegen sich immer noch auf historisch niedrigen Niveaus, aber sie verschlechtern sich überwiegend nicht mehr, sondern kommen zurück. Diese kommende "Normalisierung" feierte der Aktienmarkt gestern mit hohen Gewinnen, die heute getestet werden. Der DAX konnte im Präsenzhandel um 3,88 % auf 12.487 Punkte steigen und der S&P 500 Index um 1,36 % auf 3.122,87 Punkte. Einzig und allein der Nasdaq Composite Index hinkte hinterher mit einem Gewinn von "nur" 0,78 % auf 9.682,91 Punkten, was nur knapp unter dem letzten Allzeithoch liegt.

