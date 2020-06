Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Der deutsche Leitindex ist derzeit einfach nicht zu stoppen. Auch gestern setzte der DAX zum Höhenflug an. Mit der Unterstützung der Wall Street baute er am Nachmittag seine Gewinne sogar noch aus und schloss bei 12.487 Punkten. Das ist ein Plus von fast 3,9 Prozent. Die Marktidee ist diesmal 3M.