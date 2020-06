HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Air France-KLM von 7,00 auf 4,75 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Einige Investoren seien angesichts zunehmender Lockerungen und wieder anziehender Flugbuchungen wieder an Aktien europäischer Fluggesellschaften interessiert, schrieb Analyst Adrian Yanoshik in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Bei der französisch-niederländischen Flugggesellschaft dürften die Selbsthilfe-Maßnahmen nun noch länger andauern, während die Herausforderungen in puncto Free Cashflow größer geworden seien./ck/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.06.2020 / 16:01 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FR0000031122

AIR FRANCE-KLM-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de