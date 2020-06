Moskau (ots/PRNewswire) - Die Wahrscheinlichkeit, zum Mars zu fliegen, rückt immer näher. Konstantin Chaykin ist sich sicher, dass die Eroberung des Mars es erforderlich macht, im Vorfeld über viele verschiedene Aspekte nachzudenken, unter anderem über die Entwicklung einer spezialisierten mechanischen Uhr, die zuverlässig und in der Lage ist, sowohl im Weltraum als auch auf dem Mars autonom zu funktionieren. Deshalb hat der erfahrene Uhrmacher und Erfinder im Jahr 2017 sein eigenes Marsprogramm - "Mars Time" - gestartet.Der Mars ruft: Ein neuer Mars-ErobererDie neue Uhr "Mars Conqueror Mk3 Fighter" weist in die Zukunft - mit futuristischem Design, gepaart mit einem deutlich sichtbaren militaristischen Einschlag. Die terrestrische Zeit wird bei dieser Uhr durch den Zeiger für die 24-Stunden-Zeitzonenanzeige ergänzt, während das von Konstantin Chaykin erfundene Mars-Uhrwerk die Mars-Zeit präzise anzeigt.Das Funktionsmodul wurde vollständig in Russland von der Manufaktur Konstantin Chaykin entworfen. Wie komplex die Uhrenmechanik der "Mars Conqueror Mk3 Fighter" ist, zeigt die Tatsache, dass das Funktionsmodul aus 125 Einzelteilen besteht, die in voller Übereinstimmung mit den Traditionen der Haute Horlogerie von Hand sorgfältig verarbeitet und fertiggestellt werden.Die erste Marspilotenuhr der GeschichteDie Uhr "Mars Conqueror Mk3 Fighter" blickt in die Zukunft. In ihrem Design sind die futuristischen Formen der Marsflotte zu finden, wie sie von Konstantin Chaykin erdacht und entworfen wurden. In dem robusten und zugleich ergonomischen Gehäuse mit dynamischem, trapezförmigem Design, befindet sich eine Lünette, die mit 24 Funktionsschrauben am Gehäuse befestigt ist und an die Verankerungsschleuse eines Raumschiff-Andocksystems erinnert.Die Uhren der ersten Auflage sind aus traditionell als Material für Flugzeuge und Weltraum verwendetem Titan gefertigt, was dem Zweck und der Funktionalität der neuen Uhr am besten entspricht. Die Auflage wird auf 8 Exemplare limitiert.Die Uhr "Mars Conqueror Mark3 Fighter" ist ausgestattet mit dem Automatikkaliber K.15-0 mit Anzeige der lokalen Erdzeit; Anzeige der zweiten Zeitzone (UTC) mit zentralem 24-Stunden-Zeiger; Marszeit (MCT); Modusanzeige der funktionellen (Aufzugs-)Krone. Auf dem von Konstantin Chaykin erfundenen Titangehäuse mit schwarzem Echtlederband mit orangefarbener Naht und orangefarbenem Innenfutter befinden sich zwei vertikale Kronen mit einzigartiger Funktionsweise.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1175930/Konstantin_Mars_1.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1175931/Konstantin_Mars_2.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1175932/Konstantin_Mars_3.jpg Medienkontakte:Konstantin Chaykininfo@chaykin.ru+7-(977)-800-02-88Original-Content von: Konstantin Chaykin LLC, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/144805/4613606