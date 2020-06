BERLIN (dpa-AFX) - Bundesumweltministerin Svenja Schulze hat das Corona-Konjunkturprogramm als richtungsweisend für mehr Klimaschutz gelobt. "Mir ist es in den letzten Wochen darum gegangen, alle Weichen für das Konjunkturprogramm auf Zukunft zu stellen", schrieb die SPD-Politikerin am Donnerstag auf Twitter. "Wir müssen den Weg aus der Corona-Krise mit einer Neuausrichtung unserer Wirtschaft auf Klimaneutralität verbinden. Bin sehr froh, dass das gelungen ist."



Schulze hatte sich unter anderem gegen eine Kaufprämie für Diesel und Benziner ausgesprochen, wie sie die Autobranche gefordert hatte. Nun soll es nur für Elektroautos und Hybrid-Fahrzeuge mehr Zuschüsse geben. Zudem sind weitere Investitionen in Klimaschutz geplant, um die Konjunktur anzukurbeln./ted/DP/fba

