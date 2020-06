Silber geht steil in die Korrektur, AUDJPY zeigt sich äußerst bullisch und GBPUSD läuft mit hoher Dynamik an den Widerstand. Silber mit steiler Korrektur im Aufwärtstrend Tickmill-Analyse: Silber im Korrekturmodus Silber konnte mit dem letzten Bewegung des Aufwärtstrends bei gut 18,400 USD ein neues Zwischenhoch auf dem Weg zum Jahreshoch bei 18,950 USD markieren. Der steile Winkel der korrektiven Phase deutet auf ein recht hohes Verkaufsaufkommen hin. Mit Blick in den untergeordneten Trendverlauf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...