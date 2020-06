Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Jena (pts005/04.06.2020/09:15) - ESET-Sicherheitslösungen für Unternehmen erzielen Top-Ergebnisse bei aktuellen Vergleichstests der renommierten Testlabore AV-Comparatives und AV-Test. Im Business Security Test für die Monate März und April 2020 überzeugt ESET mit Spitzenwerten bei den Malware-Erkennungsleistungen - und das, ohne einen einzigen Fehlalarm auszulösen. Auch im aktuellen Vergleichstest von AV-Test aus Magdeburg beweisen ESET-Business-Lösungen ihre Leistungsfähigkeit mit Top-Ergebnissen in allen Teilkategorien. Hierfür erhielt der europäische IT-Sicherheitshersteller die begehrte AV-Test-Zertifizierung "Approved Corporate Endpoint Protection". AV-Comparatives: Zuverlässiger Schutz ohne Fehlalarme In den Monaten März und April 2020 hat das Testlabor AV-Comparatives 19 Unternehmenslösungen im Business Security Test miteinander verglichen. Hierbei wurden die Antivirus-Programme auf ihre Schutzwirkung und Fehlalarme untersucht. Bei der Schutzwirkung mussten sich die Lösungen zum einen im Real-World Protection Test beweisen, zum anderen aber auch den Malware Protection Test bestehen. In beiden Tests kam es zudem auf die Fehlalarme an. Den gesamten Report veröffentlicht AV-Comparatives im Juli. Die aktuellen Ergebnisse gibt es hier: https://www.av-comparatives.org/tests/business-security-test-march-april-2020-fa ctsheet/ AV-Test: ESET erhält begehrte Zertifizierung Im April 2020 hatte das unabhängige Testinstitut AV-Test 17 Sicherheitslösungen für Unternehmen unter die Lupe genommen. Getestet wurde in den Kategorien Schutzwirkung, Geschwindigkeit und Handhabung. Die Produkte mussten ihre Fähigkeiten unter Einsatz sämtlicher Funktionen und Schutzebenen unter Beweis stellen. Weitere Information zum aktuellen Vergleichstest befinden sich auf der Internetseite des Magdeburger Instituts: https://www.av-test.org/de/antivirus/unternehmen-windows-client/windows-10/april -2020/eset-endpoint-security-7.2-201707/ (Ende) Aussender: ESET Deutschland GmbH Ansprechpartner: Christian Lueg Tel.: +49 3641 3114 269 E-Mail: christian.lueg@eset.de Website: www.eset.com/de Quelle: http://www.pressetext.com/news/20200604005

(END) Dow Jones Newswires

June 04, 2020 03:15 ET (07:15 GMT)