FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
ASPEN GROUP UTS AYV1 AU000000APZ8
AB/FROM ONWARDS 04.06.2020
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ASPEN GROUP UTS AYV1 AU000000APZ8
AB/FROM ONWARDS 04.06.2020
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