Die berühmteste Adresse ist bekanntlich Caesars Entertainment als Hotel und Casino und ein Sinnbild dafür, wie das Lebensgefühl der Amerikaner nach der Krise erwacht. Es geht um gute 200 % Erholungspotential für die, die schnell zugreifen. Die Aktie wird in New York gehandelt.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Börsen-Erfahrung via Facebook: Besuchen und abonnieren Sie kostenlos die Facebook-Seite der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH: www.facebook.com/bernecker.info

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de