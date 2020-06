FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach einer Abstufung durch das Investmenthaus Oddo haben die Papiere von Hella am Donnerstag bis zu 8 Prozent auf 36,12 Euro verloren. Zuletzt schmolzen die Verluste beim Autozulieferer jedoch auf die Hälfte ab. Analyst Harald Eggeling votiert nun bei einem Kursziel von 31 Euro mit "Reduce". Es sei Zeit, der Realität wieder ins Auge zu sehen. Die Bewertung habe sich von den Fundamentaldaten abgekoppelt. Alleine seit dem Zwischentief Mitte des Vormonats erholten sich Hella-Papiere um ein Drittel.



Dabei wertet Eggeling den in der Vorwoche ausgegebenen Ausblick als schwächer als gedacht. Mit seiner operativen Ergebnisschätzung für 2021 bis 2022 liegt er um 14 Prozent unter den Markterwartungen.



Die Autobranche ist europaweit schwach, nachdem das Konjunkturpaket der großen Koalition in Deutschland in der Corona-Krise die Börsianer enttäuschte./ag /jha/

