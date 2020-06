Mainz (ots) -- Sicherere Ermöglichung von Messen, Reisen und Sportveranstaltungen- Wirtschaftliche Öffnung im Einklang mit Gesundheits- und Datenschutz- Dezentrale Datenspeicherung nur auf Handy des Nutzers Mit der Corona SeroStatus App kann der Nutzer seine vom Arzt attestierten Corona Testergebnisse sicher speichern und z.B. am Messe-Eingang einfach vorzeigen. Damit hat die Anyblock Analytics GmbH aus Mainz als Erste eine funktionsfähige und besonders datensparsame Möglichkeit geschaffen, das wirtschaftliche und kulturelle Leben in Deutschland für weitere Bereiche risikoreduziert zu öffnen.Die Einsatzgebiete gehen weit über sicherere Messen oder Reisen hinaus. Auch Besuche in Krankenhäusern und Pflegeheimen werden dadurch erleichtert. Und wenn bald entsprechende Tests flächendeckend verfügbar sind können auch Theater, Konzerte und Sportveranstaltungen schneller wieder vor vollen Publikums-Rängen stattfinden."Um erfolgreich zu sein, muss eine solche Lösung die Aspekte Datenschutz, einfache Bedienung und flexiblen Einsatzmöglichkeiten kombinieren." erläutert Initiator Jens Griesing. Anyblock-Geschäftsführer Peter Eulberg ergänzt zum technischen Hintergrund: "Wir setzen auf die Blockchain-Technologie, ohne dass der Nutzer davon etwas merkt. Die genutzten 'Self-Sovereign Identity (SSI)' Standards ermöglichen es, dass alle sensiblen Daten ausschließlich dezentral auf dem Handy des Nutzers gespeichert sind und er jeden Zugriff explizit genehmigt."Zur Veranschaulichung findet man auf YouTube ein Video (https://www.youtube.com/watch?v=CXxr2bZl1Yo), das Freiwillige bei Ihren ersten Erfahrungen mit der App zeigt.Die Website SeroStatus.com (http://serostatus.com) erläutert in englischer Sprache weitere Einsatz-Beispiele und enthält auch eine ausführliche Sammlung an Informationen zu medizinischen und technologischen Hintergründen.Pressekontakt:Freddy Zwanzger (Mitgründer), +49-151-16765948, freddy@serostatus.com, https://www.serostatus.com/Original-Content von: Anyblock Analytics GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/144806/4613739