Was bewegt die Märkte? Welche Unternehmen stehen aktuell im Rampenlicht? Welche Köpfe machen Kurse? Unser Börsen-Frühstück für Sie. Heute unter anderem mit einem Blick auf Campbell Soup, Adidas und das neue Konjunkturpaket für Deutschland.

> USA | Wall Street: Die US-Indizes hinkten den europäischen Pendants in den vergangenen Handelstagen hinterher. Gestern kam aber auch bei Dow Jones & Co. Leben Euphorie auf. Getriggert von positiven Konjunkturdaten und optimistischen Zukunftsprognosen des ein oder anderen Unternehmens hievten die Bullen den Dow Jones über die Marke von 26.000 Punkten. Am Ende stand ein Plus von 2,1 Prozent. Der &P 500 kletterte um 1,3 Prozent und landete bei 3.122 Punkten. Für den Nasdaq100 gab es einen Zugewinn von knapp 0,5 Prozent auf 9.704 Punkte zu verzeichnen.

Heiß gehandelt wurde die Aktie des Lebensmittel-Herstellers Campbell Soup...

ISIN: DE0008469008, DE0008467416, DE0009653386, US2605661048, US6311011026, DE0007203275, DE000A1EWWW0, DE0005190003, DE0006757008, DE0007100000, DE0007664039, US1344291091

Den vollständigen Artikel lesen ...