Wien (www.anleihencheck.de) - Gestern standen in den USA die Datenschwergewichte PMI und ISM für den Dienstleistungssektor im Blickpunkt, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Obwohl der ISM Index in den letzten Monaten deutlich weniger gefallen sei als der PMI (aktuell bei 30,5 Indexpunkten), habe sich dieser im Mai stärker als erwartet auf 45,5 Zähler beschleunigen können. Das Minus bei den US-Aufträgen habe sich hingegen erwartungsgemäß vergrößert und habe im April bei -13% p.m. gelegen. ...

