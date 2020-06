Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Stimmung an den Finanzmärkten ist gut, berichten die Analysten der Helaba.Die Aktienmärkte würden kräftig zulegen, ebenso die Ölnotierungen und der Euro. Zudem seien die Peripheriespreads im Trend rückläufig. So sei die Renditedifferenz zwischen zehnjährigen italienischen Anleihen und vergleichbaren Bundesanleihen unter 200 Basispunkte gesunken, spanische und portugiesische Bonds würden weniger als 100 Basispunkte höher als Bunds rentieren. Marktteilnehmer scheinen davon auszugehen, dass das Schlimmste der Krise hinter uns liegt und es keine zweite Infektionswelle geben wird, so die Analysten der Helaba. ...

