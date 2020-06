Bonn (www.anleihencheck.de) - Im ersten Quartal ging die Wirtschaftsleistung in Tschechien um 3,6 Prozent gegenüber dem Vorquartal zurück, so die Analysten von Postbank Research.Die Zentralbank habe bereits im Vorfeld mit einem Rückgang in dieser Größenordnung gerechnet.Eine geringere Nachfrage aus dem Ausland und Investitionszurückhaltung hätten wenig verwunderlich vor allem das Verarbeitende Gewerbe belastet. Der Dienstleistungssektor, insbesondere im Bereich der Gastwirtschaft, habe unter den Corona-Quarantänemaßnahmen gelitten. ...

