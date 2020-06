Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Die SANHA GmbH & Co. KG gibt bekannt, dass die am 4. Juni 2020 fällige Zinszahlung für die Anleihe 2013/2023 (ISIN DE000A1TNA70/ WKN A1TNA7) einmalig voraussichtlich am 3. Juli 2020 erfolgt. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung von SANHA: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...