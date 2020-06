Hannover (www.anleihencheck.de) - Die anhaltend freundliche Stimmung an den Aktienmärkten hat die Kurse deutscher Staatsanleihen am Mittwoch belastet, so die Analysten der Nord LB.Der Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) sei von 174,97 auf 173,98 Punkte gesunken. Auch am US-Anleihenmarkt habe die anhaltend freundliche Stimmung an den Aktienmärkten die Kurse der US-Bonds belastet. Richtungsweisende zehnjährige Anleihen hätten 23/32 Punkte verloren. ...

