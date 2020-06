EMX Royalty hat den nächsten Deal eingetütet. In Nevada, wo die Kanadier bereits eine lukrative Vereinbarung mit Nevada Gold Mines über die Leeville-Liegenschaft besitzen, konnte nun eine Transaktion mit Hochschild Mining vereinbart werden.

Optionsvereinbarung für das Goldprojekt Antelope

Ende 2018 erwarb EMX Royalty (2,34 CAD, 1,52 Euro; CA36873J1075) durch Abstecken von Flächen das Goldprojekt Antelope. Dieses Gebiet könnte, so die Erkundungen durch EMX, auf Ausläufern der Mineralisierung vom Carlin-Typ innerhalb der Illipah-Mine liegen. Hochschild Mining erwirbt nun das Antelope-Goldprojekt. Durch diese Optionsvereinbarung erhält EMX Barzahlungen sowie eine NSR-Gebühr in Höhe von 4 Prozent. Dazu kommen noch Meilensteinzahlungen und jährliche Gebührenvorschusszahlungen. Der Partner Hochschild Mining muss bestimmte Arbeitsverpflichtungen erbringen. Ein erstes Explorationsprogramm wurde bereits eingeleitet.

Die Vereinbarung im Einzelnen

Hochschild Mining kann 100 Prozent am Antelope-Projekt erwerben und muss innerhalb von 5 Jahren 1,5 Mio. US-Dollar für die Exploration der Liegenschaft aufwenden. Daneben müssen Optionszahlungen in Höhe von 600.000 US-Dollar an EMX fließen. Zudem bekommt EMX die Holdingkosten für das vergangene Jahr erstattet. Die EMX zustehende vierprozentige NSR-Gebühr kann Hochschild im Umfang von bis zu 1,5 Prozent zurückkaufen. Die Meilensteinzahlungen betragen 500.000 US-Dollar nach Abschluss einer Wirtschaftlichkeitsprüfung, 1 Mio. US-Dollar nach Abschluss einer Vormachbarkeitsstudie und 1 Mio. US-Dollar nach Abschluss einer Machbarkeitsstudie.

Projektaussichten bei Antelope

Das Projekt erstreckt sich über fast 4.000 Hektar Land und besteht aus ...

