FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Im kaum veränderten Dax haben Adidas-Aktien am Donnerstag mit plus 1,5 Prozent zu den Favoriten gehört. Der Sportartikelhersteller kommt nach eigenen Angaben in China nach dem Lockdown in der Corona-Krise wieder gut aus den Startlöchern. Im Mai wurde dort Umsatzwachstum erzielt.



Die Experten der Commerzbank werten die Nachrichten positiv und erinnern an die Bedeutung des Marktes für Adidas mit einem Anteil am Konzernumsatz von mehr als 20 Prozent und am operativen Ergebnis von über 30 Prozent. Auch Puma-Papiere legten im MDax zu./ag/jha/



dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ADIDAS-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de